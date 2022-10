Stauden

Jedem sein Kraut - Kräuterpädagoginnen geben ihr Wissen weiter

Plus Gesichter der Stauden: Hermine Gattinger und Gisela Deschler aus den Stauden vermitteln ihr Wissen an Jung und Alt.

Die beiden kennen sich schon seit Jahren. So konnte Hermine Gattinger aus Konradshofen ihre Freundin Gisela Deschler in Scherstetten schnell dazu überreden, gemeinsam eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin zu machen. Das war 2004. Heute sind die beiden im selbst gegründeten Verein aktiv, machen Führungen und geben ihr Kräuterwissen an Interessierte jeden Alters weiter.

