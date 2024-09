„Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ – Heute so aktuell wie damals

Dramalution hat sich ein brandaktuelles und gesellschaftlich aufwühlendes Stück, in dem es um den Widerstand zwischen Arm und Reich geht, vorgenommen. Das Stück zeigt Armut und Elend, den harten Klassenkampf durch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und beleuchtet die Systemkritik am Kapitalismus. Es ist das Regiedebüt von Ammon Abt, der auch selbst schon in Königsbrunn auf der Bühne stand.

Das Stück spielt in der Wirtschaftskrise

Die Geschichte spielt in Chicago an der Fleischbörse, mitten in der Weltwirtschaftskrise. Die junge Johanna Dark, Soldatin der Heilsarmee „Schwarze Strohhüte“ erlebt die Missstände der arbeitenden Bevölkerung unter dem immerwährenden Einfluss des Kapitalismus. Sie kämpft für die Verlierer der Industrialisierung und die Gier ihrer Profiteure, macht den reichen „Fleischkönig“ Pierpont Mauler auf die Missstände in der arbeitenden Bevölkerung aufmerksam und nimmt die Konfrontation mit allen Seiten auf. Aufgrund der verrohten Verhältnisse und der Gier Einzelner zieht sie der Strudel eines übermächtigen Systems immer weiter nach unten.

Regiedebüt des ehemaligen Königsbrunner Schauspielers

Bei der Entwicklung des Bühnenwerks war dem regieführenden Ammon Abt besonders wichtig, trotz der ernsten Thematik so viel Unterhaltung wie möglich unterzubringen. Neben gestrafften Textpassagen werden Choräle inhaltlich durch Songs aus dem Punkmilieu oder der Popkultur ersetzt. In seiner Inszenierung bezieht er Geschlechterrollen mit ein und setzt so gezielt einen Seitenhieb auf den Stereotyp des alten, weißen Mannes. Pierpont Mauler wird beispielsweise von Elisabeth Caika (19) als „Hosenrolle“ gespielt und die Darstellung der Witwe Luckerniddle von Remo Schweiger (19).

Icon Vergrößern Von links: Thomas Berchtold (22), Marvin Muth (17), Remo Schweiger (19), Christoph Koloska (21), Elisabeth Caika (19), Kenny Schuler (21). Foto: Helga Mohm Icon Schließen Schließen Von links: Thomas Berchtold (22), Marvin Muth (17), Remo Schweiger (19), Christoph Koloska (21), Elisabeth Caika (19), Kenny Schuler (21). Foto: Helga Mohm

Neben dem intensiven Schauspieltraining mit Theaterpädagogin Angi Klecker wurden die Handlungselemente sowie Stimmungen des Bühnenstücks immer wieder durchdringend besprochen und diskutiert. Nina Lindermeier (20), die in die Rolle der Titelheldin Johanna schlüpft, interpretiert ihr Schauspiel dem sich veränderten Stil des Stücks immer wieder gekonnt leidenschaftlich. Mit dem Brecht-Stück feiert der 22-jährige Abt nach mehr als zehn Jahren als Darsteller bei Dramalution und über sechs Jahren als Statist am Staatstheater sein Regiedebüt.

Premiere ist am Freitag, 20. September um 19.30 Uhr im Jugendzentrum Matrix. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich das junge Ensemble über Spenden.

Weitere Aufführungen finden am 21., 22., 27., 28. und 29. September jeweils um 19.30 Uhr statt.