Licht und Schatten beim PSV Königsbrunn

Licht und Schatten gab es für die Tischtennisspieler des Polizei SV Königsbrunn in der bisherigen Saison.

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des Polizei SV Königsbrunn musste in der Bezirksoberliga in der Saison 2022/2023 zu Beginn eine deutliche Niederlage gegen den Absteiger aus Augsburg-Hochzoll hinnehmen, gefolgt von zwei Siegen (FC 1920 Gundelfingen und TSG Thannhausen II). Anschließend ging es gegen Dillingen (6:9-Niederlage) und man holte beim 8:8 gegen Firnhaberau einen Punkt.

Dazwischen konnte man gegen den TSV Balzhausen 9:5 siegen, ehe die zwei letzten Ligaspiele der Vorrunde deutlich 4:9 an den TTC Langweid und den TSV Königsbrunn gingen. Zu unkonstant waren die Leistungen insgesamt. Überzeugen konnte nur das "neue" hintere Paarkreuz – Dominik Hartmann mit 9:3 Einzelerfolgen sowie Markus Nistler mit 6:4 Spielen.

Positiv ist zudem die Einsatzbereitschaft von Enrico Malchow zu erwähnen, der gesundheitlich zu keinem Spiel wirklich fit war und trotzdem versuchte, die Mannschaft zu unterstützen. Ebenso hervorzuheben ist die Bereitschaft der zweiten Mannschaft einzuspringen. Tabellarisch steht die ersten Herren auf dem siebten Platz, der letztlich die Mannschaft aufrütteln sollte, um nicht ernsthaft in Abstiegssorgen zu geraten.

Im Achtelfinale des Pokals ging es für Daniel Oswald, Daniel Weiser und Markus Nistler gegen den VfL Günzburg. Auch hier lief es nicht optimal – nur die ersten beiden Einzel gingen an die PSVler, ehe Günzburg vierfach zum 4:2 -Sieg punkten konnte.

Erfreulicher verlief die Saison bis jetzt im Schwabenpokal. So konnten Katharina Beck, Patrick Kienle und Daniel Weiser einen 6:1-Erfolg gegen den TV Mering verbuchen. Im Halbfinale musste der TTC Friedberg II kurzfristig krankheitsbedingt absagen – somit überwintert der Polizei SV im Wettbewerb und darf sich gegen den Sieger der Begegnung TTC Friedberg I – Kissinger SC im Finale Anfang 2023 messen.

Ein absolutes Highlight waren die Schwäbische Meisterschaften Ende Oktober, bei der Neuzugang Markus Nistler in der C-Klasse voll und ganz überzeugte. So konnte er sich in allen drei Wettbewerben (Einzel, Doppel sowie Mixed) durchsetzen und war somit für die Bayrische Meisterschaften qualifiziert. An dieser konnte er jedoch krankheitsbedingt nicht teilnehmen. (AZ)