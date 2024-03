TSV Schwabmünchen ist Bayerischer Meister

Zwei Tischtennis-Seniorenmannschaften holten sich den Titel in der Verbandsoberliga und qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft

In der Gräbinger Sporthalle wurden die Bayerischen Tischtennis- Mannschaftsmeisterschaften der Senioren ab 40 Jahren ausgetragen. In der Klasse Verbandsoberliga Senioren 40 setzte sich die erste Mannschaft des TSV Schwabmünchen als Sieger vor dem zweiten Team des eigenen Vereins durch. Dritter wurde der FC Heilsbronn aus Mittelfranken. Das siegreiche Team mit Michael Sattelmayer, Christian Haack und Christian Fürst hat sich damit für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert, die am 1. und 2. Juni in Dachau ausgetragen wird.

Das Verbandsoberligateam der Senioren 50 des TSV Schwabmünchen mit Günter Engelmeier, Peter Angerer und Stefan Kraus schaffte das gleiche Kunststück. Sie mussten sich nur gegen das Team des TV Ochsenfurt behaupten, weil der TSV Stein und die SG Dösingen kurzfristig absagten. Die Schwabmünchner Herren über 50 können nun auch ihren Titel als Deutscher Mannschaftsmeister in der Kategorie Verbandsliga verteidigen.

In der Klasse der Verbandsligen siegte der TSV München-Ost bei den Senioren 40 und der FC Memmingen bei der Altersklasse 50. Der Titel bei den Herren über 60 Jahren ging an den TuS Bad Aibling. Bei den Seniorinnen ab 40 Jahren gab es nur einen Wettbewerb in der Verbandsoberliga. Hier holte sich der ESV München-Freimann den Bayerischen Titel vor dem TSV Zusmarshausen und der SG Dösingen.