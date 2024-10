Ein Mann ist in der Grüngutstelle gestürzt. Am Donnerstag kam es um 7.45 Uhr zu einem Unfall bei der Grüngutstelle in Mittelstetten, wie die Polizei mitteilt. Ein 57-Jähriger stürzte von einem Container und verletzte sich dabei leicht. Er wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. (AZ)

