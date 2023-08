Tofu vom Grill schmeckt auch zum Fleisch

Plus Tofu aus der Region legt Bettina Conradi gerne auf den Grill. Mit der Familie produziert sie Tofu aus regional angebauten Sojabohnen.

Tofu aus der Region und mit Geschmack: Wie das Sojaprodukt auch auf dem Grill gelingen kann, hat Bettina Conradi von der Tofurei Tran verraten. Die Familie stellt seit einiger Zeit Tofu im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg her. Den gibt es im Augsburger Land auch schon in Untermeitingen.

Tofu mit Geschmack – also Chili-Zitronengras-Tofu, Lauch-Glasnudel-Tofu oder Sesamtofu – brauchen keine zusätzlichen Gewürze. In einem Grillschälchen oder mit etwas Öl auf der Grillplatte wird der Tofu auf dem Grill schnell zur vegetarischen Delikatesse. Wer selbst über den Geschmack des Grilltofus entscheiden möchte, dem rät Bettina Conradi von der Tofurei Tran zu Naturtofu mit Marinade.