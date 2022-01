Untermeitingen

vor 41 Min.

Asyl: Wie voll ist die Quarantäneunterkunft in Untermeitingen?

Seit Ende 2020 werden in der Untermeitinger Unterkunft Geflüchtete untergebracht, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben oder sich in Quarantäne begeben müssen. Zurzeit sind dort nur noch Kontaktpersonen von Infizierten untergebracht.

Plus Vergangenes Jahr war die Quarantäneunterkunft für Geflüchtete in Untermeitingen zeitweise fast ausgelastet. Zurzeit sind dort nur noch Kontaktpersonen untergebracht.

Von Victoria Schmitz

Seit Ende 2016 gibt es die Flüchtlingsunterkunft in der Untermeitinger Gutenbergstraße. Seit Ende 2020 sind dort ausschließlich Geflüchtete untergebracht, die sich mit Corona infiziert haben oder sich in Quarantäne begeben müssen. Doch daran hat sich etwas geändert: Derzeit kommen in dem Gebäude nur noch Kontaktpersonen von Infizierten unter, die auf Anweisung des Gesundheitsamts häuslich abgesondert werden müssen. Positiv-Getestete kommen dort nicht mehr unter, teilte die Regierung von Schwaben auf Nachfrage mit. Für sie gibt es eine andere Asylunterkunft: in Inningen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen