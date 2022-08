Auto fängt Feuer: Fahrer bringt sich rechtzeitig in Sicherheit

In Untermeitingen ist ein Auto komplett ausgebrannt – der Fahrer konnte sich noch retten. Weitere Autofahrer halfen, Schlimmeres zu verhindern.

Am Montag war der Fahrer eines Ford Focus auf der Römerstraße in Untermeitingen unterwegs, als plötzlich Flammen aus der Motorhaube seines Autos schlugen. Der Mann lenkte sein Fahrzeug an die Seite und brachte sich in Sicherheit. Die Fahrer von zwei nachfolgenden Autos nahmen geistesgegenwärtig ihre Feuerlöscher und konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auch die umliegende Bepflanzung entzündeten. Letztendlich brannte der Ford völlig aus. Ursache für das Feuer war offenbar eine defekte Autogasanlage. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 6000 Euro. (AZ)