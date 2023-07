Buntes Programm beim Bürgerfest in Untermeitingen

Ob Unterhaltung oder Mitmachangebote: Die Untermeitinger Vereine hatten viel auf die Beine gestellt.

Mit einem Festzug, einem Gottesdienst und Salutschüssen der Gießenburg-Böllerschützen wurde das Untermeitinger Bürgerfest eingeläutet.

Vereine hatten in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung von Untermeitingen ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehörte ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot. „Das Bürgerfest soll zum Mittelpunkt der Unterhaltung für Jung und Alt, Neubürgerinnen und Neubürger, Ortsansässige und Gäste sein und durch das gesellige Beisammensein und das freundschaftliche Miteinander die Gemeinde mit Leben füllen“, sagte Bürgermeister Simon Schropp.

Taekwondo-Trainer Jürgen Löhning und Alexander Schu während einer Vorführung. Foto: Jürgen Schmidt

Spektakuläre Vorführung des SV Untermeitingen

Zum Frühschoppen spielte die Musikkapelle Untermeitingen unter Leitung von Ottfried Schnabel auf. Zum Programm gehörten Auftritte der Kindertanzgruppe „Tanzmäuse und Dancing Cats“ des Sportvereins sowie der Kindergarde der FGU Imhofia. Spektakulärer war die Vorführung der Abteilung Allkampf/Taekwondo des SV Untermeitingen unter der sportlichen Leitung von Jürgen Löhning. Speziell für junge Familien mit Kindern gab es rund um den Rathausplatz, im Garten der Von-Imhof-Kindertagesstätte und im Bereich der Schulstraße vor dem Jugendhaus viel zu erleben.

Auf dem Rathausplatz herrschte am Abend besondere Atmosphäre. Foto: Jürgen Schmidt

Am Stand des Schützenvereins konnte die Treffsicherheit mit Lichtgewehr und Lichtpistole getestet werden. Die Bücherwürmer unter den Besuchern wurden auf dem Bücherflohmarkt im „Haus Imhof“ fündig. Anschließend bestand die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag in angenehmer Atmosphäre zu verbringen. Die Feuerwehr demonstrierte Interessierten, wie aus einem Unfallfahrzeug Verletzte geholt werden. Zum Abschluss wurde am Abend rund um den Rathausplatz mit der Stimmungsband „Manyana“ gefeiert.