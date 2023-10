Untermeitingen

Das plant Alexandra Würzer-Beck für die Mittelschule Untermeitingen

Plus Alexandra Würzer-Beck aus Augsburg ist die neue Schulleiterin an der Mittelschule Untermeitingen. Wie es dazu kam und was für Pläne sie für ihr neues Amt hat.

Ein großes, helles Gebäude mit vielen Möglichkeiten: Dieses Bild blieb Alexandra Würzer-Beck im Kopf, als sie vor sieben Jahren zum ersten Mal die Mittelschule Untermeitingen betrat. Damals war sie als Mitglied einer standardmäßig durchgeführten Schulevaluation in der Gemeinde. Dass sie einmal dort als Schulleiterin sein würde, ahnte sie nicht.

Überhaupt war für Würzer-Beck lange nicht klar, dass der Weg sie einmal ins Klassenzimmer führen würde. Gebürtig aus Augsburg, absolvierte sie als Schülerin zuerst die Realschule, machte dann eine kaufmännische Ausbildung und holte anschließend ihr Abi auf dem Bayernkolleg Augsburg nach. Anschließend studierte sie vier Semester Wirtschaft an der Uni Augsburg. Dann beschloss sie, zu wechseln. "Ich wusste, ich will nicht in einem Betrieb landen und zur Erbsenzählerin werden", sagt die 54-Jährige. Stattdessen wollte sie etwas bewegen und mit jungen Menschen zu tun haben. Also wechselte sie ins Hauptschullehramt mit den Fächern Deutsch, Mathe, Sport, Arbeitslehre und Englisch.

