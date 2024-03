Der AKUV Untermeitingen geht mit der Zeit und unterstützt die Gemeinde

Eine erfolgreiche Jahreshauptversammlung mit zahlreichen Neumitgliedern hielt der Arbeiter-Krankenunterstützungsverein in Untermeitingen ab.

Der Vorsitzende des Arbeiter-Krankenunterstützungsvereins (AKUV) Untermeitingen, Manfred Salz, betonte bei der Jahreshauptversammlung vor den erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern. Insgesamt 27 neue Gesichter waren es im vergangenen Jahr, sodass der Verein nun 240 Mitglieder zählt. Diese Zunahme sei in kaum einem anderen sozial geprägten Verein zu verzeichnen, so Salz. Das zeigt, dass der Verein mit der Zeit geht und das bei den Mitgliedern gut ankommt.

Die Mitglieder des AKUV spenden für Soziales und helfen bei Festen

Den AKUV-Untermeitingen gibt es seit dem Jahr 1908. In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus des Vereins gewandelt. Ursprünglich ging es um sozialen Ausgleich unter den Mitgliedern. Heute stehen seniorenrelevante Themen auf der Vereins-Agenda. Darunter fallen Vortragsveranstaltungen sowie jährliche Vereinsausflüge. Die Arbeit des AKUV reicht über das Vereinsleben hinaus. Beispielhaft für dieses Engagement in der Dorfgemeinschaft ist die Fahnenabordnung des AKUV. Die Mitglieder unterstützen kirchliche und gemeindliche Feste.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt. Wolfgang Endres (von links), Simon Schropp, Wilhelm Kosch, Gernot Romer, Ulrich Bader, Ulrich Missenhardt. Foto: Jürgen Schmidt

Auch die Spendenaktion des AKUV ist ein weiteres Beispiel für die Beteiligung des Vereins am Gemeindeleben. Durch die Einnahmen war die Veranstaltung „Lug und Betrug“ im vergangenen Jahr kostenfrei für die Besucher. Der Verein hatte die Spenden aufgestockt und der Vorsitzende überreichte an zwei gemeinnützige Institutionen jeweils 250 Euro. Darunter war die Johann-Müller-Altenheimstiftung. Die Leitung plant von dem Geld eine Marienstatue mit einer Stele im Heimgarten aufzustellen. Erinnerungssteine für Verstorbene sollen die Statue umgeben. Auch die Lechfelder Tafel bekam eine Finanzspritze. Die Bedeutung der Tafel steigt stetig mit der Zahl der Hilfsbedürftigen.

Neben dem Engagement für die Gemeinde ging es während der Jahreshauptversammlung auch um die Neuwahl des Vereinsvorstands. Für die nächsten zwei Jahre sind einstimmig gewählt: als Vorsitzender Manfred Salz, zweiter Vorsitzender Arthur Pech, Kassier Ulrich König, zweiter Kassier Norbert Pritzl, Schriftführerin Elisabetha Andraschko, Beauftragter für die Homepage Jürgen Schmidt, Beisitzerin Inge Michel, Kassenprüfer Thomas Riggert und Harald Schneider. Ehrenmitglieder sind Ulrich Missenhardt, Gernot Romer, Wilhelm Kosch und Karl König und für ihre langjährige Treue zum Verein bekamen Gernot Romer, Gerlinde Fischer und Ulrich Bader für 30 Jahre, Karl Heinz Kuiper und Wolfgang Endres für 25 Jahre eine Auszeichnung.