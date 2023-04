Der erste Lechfeldlauf war ein Erfolg

150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, gutes Wetter, zufriedene Läufer und Organisatoren - der erste Lechfeldlauf in Untermeitingen war ein Erfolg.

Sie hatten Glück mit dem Wetter, die Organisatoren des Lechfeldlaufs: Bei strahlendem Sonnenschein startete auf dem Sportplatz des SV Untermeitingen die Veranstaltung und erst am Abend, als alles schon vorbei war, kamen die kräftigen Gewitter.

Man merkte den Teilnehmenden und den Zuschauern die Freude und Begeisterung förmlich an, dass diese Laufveranstaltung stattfinden konnte. Schon zu Beginn ein Highlight war der Lauf der Kinder, die sichtlich motiviert, aufgeteilt nach Altersklassen, die Bahnen von 400 oder 800 Meter absolvierten. Im Anschluss erfolgte der Start zum Einzel- und Staffellauf auf einer amtlich vermessenen 14,7 Kilometer langen Strecke. Diese war im Vorfeld von SVU-Läufer Marcus Tarnowski sorgfältig ausgesucht und immer wieder optimiert worden. Dann stand die Wegstrecke von Untermeitingen und Graben über Lagerlechfeld nach Klosterlechfeld und wieder über Untermeitingen zum Sportgelände zurück.

Pfarrer Thomas Demel und Kaplan Thomas Thalachira gaben allen Läuferinnen und Läufern vor dem Startschuss ihren Segen mit auf den Weg. Obwohl dieser Lauf eher als Volkslauf und nicht als Wertungslauf zu verstehen ist, wurden die zuerst einlaufenden Sportler mit großem Applaus empfangen. Daniel Theiler aus Klosterlechfeld siegte mit 107:56 Minuten, Peter Böhm aus Graben lief mit knapp einer Minute Rückstand auf den zweiten Rang. Platz drei erreichte Stefan Schlereth aus Klosterlechfeld mit 110 Minuten. Die schnellste Frau im Rennen war Linda Pollner vom TSV Graben mit einer Zeit von 110:16 Minuten. Die Nordic Walker konnten die Strecke von zwei, vier oder sieben Kilometern je nach Kondition aussuchen und waren bereits nach einer Ehrenrunde über die Laufbahn nach 30 Minuten am Zielort. Auch sie wurden beim Einlauf mit Applaus begrüßt und konnten eine Medaille in Empfang nehmen. Akustisch unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Trommlergruppe vom Musikverein Lechfeld.

Mit großer Erleichterung blickten die Veranstalterin Viktoria Hadersdorfer von "Wir daheim auf dem Lechfeld" und die SVU-Vorsitzende Isabella Uhl auf die Veranstaltung zurück. "Wir sind sehr froh darüber, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesund und munter das Ziel erreicht haben. Unserem Ziel", so Hadersdorfer weiter, "sind wir heute deutlich näher gekommen. Wir wollten die Sportvereine auf dem Lechfeld vernetzen, was uns hiermit wohl auch geglückt ist. Viele Menschen konnten wir tatsächlich von sehr jung bis zu einem Alter von 89 Jahren erreichen. Auch 20 Aktive der hier lebenden Ukrainer haben am Lechfeldlauf teilgenommen." Eine solche Veranstaltung sei ohne die Mithilfe der Feuerwehr, die sich für die Straßensperrung verantwortlich zeigte, den Helfern der Caritas-Unfallhilfe und den vielen freiwilligen Streckenposten nicht möglich.