Untermeitingen

18:00 Uhr

Der Kinderbasar ist für Melanie Ayrle eine Herzensangelegenheit

Plus Der Kinderbasar in Untermeitingen findet am Sonntag zum 50. Mal statt. Leiterin Melanie Ayrle spricht über die Anfänge und was sich seitdem getan hat.

Frau Ayrle, wie blicken Sie auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zurück?



Melanie Ayrle: Begonnen hat alles mit Gisela Widmann, die den Basar 1996 ins Leben rief. Der Kindergarten sollte damit finanziell unterstützt werden und man wollte hochwertige Kinderkleidung günstig weitergeben, anstatt sie wegzuwerfen. Über die Jahre ist dann nicht nur der Basar gewachsen, sondern auch seine Mission: Wir unterstützen nicht mehr den Kindergarten an sich, sondern ganz verschiedene Projekte – all das, was sonst keiner bezahlt.

Melanie Ayrle leitet den Kinderbasar in Untermeitingen seit 13 Jahren. In dieser Zeit hat sich viel getan. Foto: Anna Mohl

Was bedeutet das?



Ayrle: Das bedeutet, dass wir schnell und unkompliziert Menschen unter die Arme greifen können, die es nötig haben. Etwa mit der Sankt-Gregor-Jugendhilfe unterstützen wir Familien, bei denen wir die Kosten für die Kinderkleidung übernehmen. Wir haben auch schon Waschmaschinen besorgt, Passbilder bezahlt oder ähnliches gemacht. Selten geben wir Geld ab, meistens helfen wir selbst zweckgebunden. Und wir sind ganz bewusst kein Verein, sondern ein Arbeitskreis. Dadurch können wir sehr niederschwellig arbeiten und brauchen oft nicht mal einen Namen, um zu helfen.

