Die Imhofia startet bei der Untermeitinger Narrensitzung ins Weltall

Die Imhofia in Untermeitingen durfte nach langer Pause wieder ihre Narrensitzung abhalten. Da gab es einiges zu sehen und zu hören.

Mit dem Lied von Major Tom startete der Musikverein Untermeitingen traditionell die Narrensitzung der Imhofia in der Imhofhalle. Die Faschingsgesellschaft Untermeitingen (FGU) flog in diesem Jahr mit der Imhofrakete ins Weltall, das Thema gaben die Danzbazis, die Männertanzgruppe der FGU unter der Leitung von Carolin Jacob und Carolin Scheitz, vor.

Im goldenen Kostüm der großen Garde sorgte der Tanznachwuchs für die erste Showeinlage des Abends: Die Kindergarde unter der Leitung von Tanja Merz und Monika Klöss bereitete den Bühnenboden für Michael Klingshirn und Maxi Kaiser, die tiefe Einblicke in die Untermeitinger Amtsstube im Rathaus gewährten. Ob es um genderneutrale Erziehung, Kochen oder Einparken ging oder wie man in Untermeitingen das Geld zum Fenster hinauswirft – die beiden hatten allerhand zu berichten.

11 Bilder Endlich wieder Fasching: Bilder von der Narrensitzung in Untermeitingen Foto: Anja Fischer

Man merke der Imhofia die lange Corona-Pause gar nicht an, betonte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp, der mit Blick auf die Gemeindeverwaltung einiges einstecken musste. So auch von den Nachbarn Wolfgang Strohmeier und Maximilian Osterried, die sich fragten, warum denn vor dem Pfarrheim nun Tempo 30 herrsche, obwohl die dort platzierten Kindergartenkinder den Hintereingang nutzen würden. "Vermutlich, damit man nicht mehr so an den Herrschaftshäusern unserer Gemeindeoberen vorbeifährt und diese besser bewundern kann", lästerten die beiden.

Bei der Narrensitzung werden Untermeitinger Themen aufs Korn genommen

Das immer wieder geschlossene Schwimmbad, der Glasfaserausbau, auf den man gern geduldig warte oder der wunderschön gestaltete rechteckige Parkplatz am Imhofstadel waren ebenso wie der fehlende Kiosk an der grünen Mitte Untermeitingens und die obdachlosen Vereine im Ort musikalisch vorgetragene Themen. Ein wenig überregionaler wurde es mit dem Windpark am Hochfeld oder der Autoindustrie. Deren Erzeugnisse würden nach Wünschen der großen Politik zwar verkauft werden sollen, aber nicht mehr fahren. "Wir schenken den Politikern eine Bahncard und laden sie dann nach Untermeitingen ein", war der Vorschlag der beiden Sänger. Dann werde man schon sehen, wie sie es vom Bahnhof Klosterlechfeld das letzte Stück schaffen würden.

Als Handwerkerinnen mit Leiter zeigte der Untermeitinger Jugendshowtanz einiges an Akrobatik, während Linda Bihler und Christiane Fery sich über den Schönheitswahn lustig machten. Ein neuer Bauchnabel im gestraften Hüftbereich oder aufgespritzte Botoxlippen – bei den beiden Lästerschwestern gab es einiges zu bereden. Für Musik zwischendurch und später an der Bar sorgte Karl der Narr, Karlheinz Hornung, zusammen mit Hautnah Music.

Einige schlüpfrige Witze steuerte Wolfgang Strohmeier als Geschichten-Opa zum Narrenabend bei, während es bei Harry und Sonja Zehentbauer um eheliche Kompromisse ging. Diese wurden – natürlich – im Ehebett ausgefochten. Oder doch nicht? Der Showtanz und die Garde aus Mittelstetten rundeten als Gäste das Programm ab.

Noch zweimal kommen die Beteiligten der Imhofia auf die Bühne: am Samstag, 4., und Samstag, 11. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von acht, zehn oder zwölf Euro gibt es Kartenvorverkauf bei Foto Klem in Untermeitingen oder an der Abendkasse.

Bei der Imhofia werden Mitglieder geehrt

Geehrt wurden folgende Gründungsmitglieder für ihre 44-jährige Mitgliedschaft: Siegfried Beck, Wilhelm Kaiser, Georg Klaußner, Michael Klingshirn, Martin Schrodt, Rudolf Steinle, Isabella Thoma, Siegfried Wiedemann, für ihre 33-jährige Mitgliedschaft wurden Markus Schmid und Thomas Riggert geehrt.