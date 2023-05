Untermeitingen

17:45 Uhr

Die Mittelschule in Untermeitingen feiert ihr 25-jähriges Bestehen

Von Jürgen Schmidt

Zum 25-jährigen Bestehen haben sich Schüler und Lehrer viel einfallen lassen an der Mittelschule in Untermeitingen. Der Schulleiter stand dabei selbst am Grill.

Langeweile kam nicht auf beim Schulfest anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Mittelschule Untermeitingen. Die Lehrer und Schüler waren kreativ. Jede Klasse hatte sich etwas für einen eigenen Stand überlegt und diesen dann selbst betreut. Eindrucksvoll war zudem die Show-Dance-Einlage der Schülerinnen aus der 6. Klasse und der choreografisch gelungene Balletttanz von Diana Klippenstein aus der neunten Klasse. In Zusammenarbeit mit einigen Vereinen vom Lechfeld hatten sich die Schüler viele Mitmachaktionen ausgedacht. Ob bei der Unfallhilfe und den Löschaktionen von Feuerwehr und THW, bei denen die Schüler ein Feuer löschen durften, oder beim Human Kicker, beim Tischtennis in der Sporthalle oder beim Fußballspiel und Boxen: Das Angebot war groß. Schulleiter Markus Fendt: "Alle sind mit Feuer und Flamme dabei" Auf dem Schulhof überzeugte kulinarisch das vielfältige Angebot an Gegrilltem, Pizza und Kuchen. Schulleiter Markus Fendt, der persönlich am Grill mit Würstchen stand, freute sich über den Einsatz der Schüler. "Alle machen super mit und vor allem sind sie immer mit Feuer und Flamme dabei", erzählt Fendt. "Weil sie diesmal auch etwas für andere tun können". Erkennbar war dies auch bei den älteren Schülern, die mit großer Begeisterung als Pizzabäcker brillierten.

