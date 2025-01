Drei Promille auf dem Farrad

Ein 66-Jähriger fuhr am Freitagmittag mit seinem Fahrrad vom Auerbergweg in die Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen und stürzte, wie die Polizei mitteilt. Als er vor einem Supermarkt sein Fahrrad versperren wollte, stürzte er zu Boden und verletzte sich dabei leicht am Kopf und an den Händen. Unbeteiligte riefen daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Eine eintreffende Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich ins Krankenhaus Schwabmünchen. Dort wurde durch die Polizeibeamten eine Blutentnahme veranlasst. Der Fahrradfahrer muss sich jetzt wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis