E-Bike-Akku explodiert und löst Brand in Untermeitingen aus

Ein zum Laden angesteckter Akku löst in einem Untermeitingen Einfamilienhaus einen Kellerbrand aus. Der Schaden ist hoch.

Mit dem Schrecken davongekommen ist am Samstag eine 30-jährige Frau: Im Keller ihres Einfamilienhauses in der Alpenstraße in Untermeitingen war der Akku eines E-Bike mit einem lauten Knall explodiert.

Als die Frau nachschaute, bemerkte sie Rauch und Feuer in einem Raum. Zusammen mit ihrem zweijährigen Kind und einem Ersthelfer konnte sie das Haus unverletzt verlassen und die Rettungskräfte verständigen.

Akku brennt in Untermeitingen: Feuer in einem Keller in Untermeitingen

Die Feuerwehren aus Untermeitingen und Klosterlechfeld, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ursache für die Brandentwicklung wurde schnell ermittelt: Ein zum Laden angesteckter E-Bike-Akku war laut Polizei offenbar explodiert und brachte eine in der Nähe abgestellte Matratze zum Brennen. Die Lüftungsanlage verteilte anschließend den durch den Brand entstandenen Ruß im gesamten Haus. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.