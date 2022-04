Fehler bei Wikipedia: Wie Untermeitingen sein ältestes Haus verlor

Plus Anton Zott aus Untermeitingen entdeckt in Wikipedia einen Fehler. Doch es ist bereits zu spät: Das älteste Haus der Gemeinde fällt einer Verwechslung zum Opfer.

Anton Zott wohnt bereits sein ganzes Leben lang in Untermeitingen. Seit sieben Jahren arbeitet er ehrenamtlich beim Gemeindearchiv. Als Zott vor etwa drei Jahren im Bayern-Atlas recherchierte, konnte er seinen Augen kaum trauen: Dort wird das Gebäude in der heutigen Lechfelder Straße 6 als Amtshaus bezeichnet - wodurch es fälschlicherweise den Status als ältestes Haus der Gemeinde bekommt. Auch bei Wikipedia hat sich dieser Fehler eingeschlichen.