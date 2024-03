Fehler beim Abbiegen: Drei Verletzte in Untermeitingen

Kleiner Fehler mit großen Folgen: Auf der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen wurden bei einem Unfall drei Menschen verletzt.

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von 14.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen.

Laut Polizei hatte eine 44-jährige Autofahrerin beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. (AZ)