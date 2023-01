Flugplatz: Wie geht es auf dem Lechfeld weiter?

Plus Eine langfristige Perspektive für ETSL, wie der Nato-Flugplatz international abgekürzt wird, fehlt. Trotzdem gibt es Veränderungen.

Er ist 19 Quadratkilometer groß, etwa acht Kilometer lang und drei Kilometer breit. Über 800 Menschen arbeiten in 13 Dienststellen auf dem Nato-Flughafen Lechfeld. Wie geht es dort weiter? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Treffens von Bürgermeistern, Verantwortlichen und Vertretern von Fluglärm-Initiativen.