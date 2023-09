Gibt es bald ein digitales Gemeindeblatt für Untermeitingen?

Untermeitingen möchte sein Gemeindeblatt weiterentwickeln und digitaler werden. Wie das aussehen könnte, ist jetzt Thema einer Arbeitsgruppe.

Digitale Formate bringen viele Vorteile mit sich: Sie sind günstiger, sie sind schneller und sie füllen den Briefkasten der Bürgerinnen und Bürger nicht. In Untermeitingen wird jetzt über eine Weiterentwicklung des Gemeindeblatts nachgedacht.

„Wir sind da immer noch wahnsinnig zäh unterwegs“, sagte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Momentan brauche die Veröffentlichung etwa von Vereinsnachrichten durch das bisherige redaktionelle System drei bis vier Wochen Vorlaufzeit. Stattdessen wolle man erreichen, dass diese fast in Echtzeit eingereicht werden können.

In Graben gibt es das Gemeindeblatt nun als Abo-Variante

Die Idee kam auch auf, weil es in der Region immer wieder Beschwerden über nicht erwünschte Zustellungen trotz Briefkastenaufkleber gab. In Meitingen führte der Ärger sogar zu einer Unterlassungsklage. In Graben habe man sich daher auf eine Abonnement-Variante verständigt. 35 Stück seien im ersten Anlauf abonniert worden.

Ein weiteres Argument für eine digitale Ausgabe sei der Kostenfaktor: 2022 hatte das Gemeindeblatt von Untermeitingen rund 12.000 Euro, das von Klosterlechfeld rund 5800 Euro gekostet. "Ich denke, wir kriegen das kostengünstiger hin", erklärte Schropp. Die Bedenken, die Gemeinderat Herbert Riess von den Freien Wählern äußerte - nicht alle Bürger würden ein digitales Format wollen oder seien in der Lage, darauf zuzugreifen – entkräftete er. Das eine schließe das andere nicht aus, denkbar wäre auch beispielsweise ein Hybridmodell. Bisher müsse noch nichts zementiert werden, so Schropp. Eine Arbeitsgruppe soll nun das künftige Konzept erarbeiten.

Möglicherweise mehr Kleidercontainer für Untermeitingen

Weitere Themen des Gemeinderats waren zusätzliche Kleidersammelcontainer des Roten Kreuzes. Die Kommunen waren um weitere Aufstellflächen in den Gemeindegebieten gebeten worden. Der Gemeinderat einigte sich darauf, sowohl an einem geeigneten Standort im Buchenbergweg als auch am Waschplatz im Süden und bei Rewe in der Forggenseestraße zu prüfen, ob hier Container aufgestellt werden könnten.

