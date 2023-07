In der Zirkusarena in Untermeitingen sind alle Grundschüler Stars

Der Mitmach-Zirkus Flip Flop ist an der Grundschule Untermeitingen zu Gast. Welche Bedeutung der Zirkus heute noch besitzt und was er den Kindern mitgeben kann.

Es ist warm im Zirkuszelt, die sommerliche Hitze drückt von allen Seiten unter die große blaue Plane. Es hat schon an vielen Orten gestanden, heute befindet es sich in Untermeitingen. In der Mitte der Manege befindet sich Daniel Spindler. Der Zirkusdirektor hebt sich nicht nur mit seinem blauen T-Shirt von den Artisten ab, sondern auch durch seine Größe: Seine Artisten sind nämlich allesamt Grundschüler.

Unter diesem blauen Zirkuszelt ist diese Woche einiges geboten: Kinder werden zu Stars und zeigen, was sie gelernt haben. Foto: Anna Mohl

"Gerade hinstellen, vor die Matte! Hände auf den Boden! Beine in die Luft strecken – bravo! Eins, zwei, drei, Hey!" Spindlers Befehle hallen durch die Manege. Immer wieder tut er grimmig, wenn die Kinder nicht bei der Sache sind oder seine Anweisungen nicht befolgen. Denen macht das aber nichts aus - im Gegenteil, sie mögen ihn. Es gehört zu seiner Art dazu, das merkt man schnell, er ist nicht bösartig damit und geizt auch nicht mit Lob. "Ich muss euch den größten Respekt zollen", sagt er zu den stolzen Leichtathleten am Ende ihrer Übungseinheit. "Ihr habt mir die Arbeit heute sehr leicht gemacht."

Kinder mögen den Zirkus, hier können sie etwas live erleben

Unermüdlich geht es danach weiter, den ganzen Vormittag üben die Grundschulkinder im Zelt. Jeweils vier Schulklassen pro Tag proben für die Abendvorstellung des jeweiligen Tags: Montags die a-Klassen, dienstags die b-Klassen und so weiter, 430 Kinder verteilt über die ganze Woche am Vormittag.

Dass der Zirkus nun in Untermeitingen steht und es Aufführungen geben kann, liegt an Schulleiterin Christiane Reismüller - und am Elternbeirat, der am Wochenende geholfen hat, das Zelt aufzubauen und auch sonst bei der Organisation vieles übernimmt. Reismüller kennt den Zirkus Flip Flop seit 13 Jahren und hat ihn schon mal an die Schule geholt. Das sei eine tolle Sache gewesen. Im Jahr 2020 wollte sie Flip Flop wieder engagieren, dann kam Corona. Dieses Mal hat es geklappt. Sie findet das Projekt großartig: "Weil es so weg ist von Schule – und der Auftrittsort eben nicht die Turnhalle ist, sondern eine Zirkusarena. Die Kinder werden geschminkt, haben Kostüme an und das Licht – das ist eine tolle Geschichte. Weil jedes Kind zur Geltung kommt und involviert ist", schwärmt sie. Die Leistungen seien außen vor, in der Arena seien alle Stars.

Die Kinder dürfen wählen, wo sie sich einbringen wollen

Eine Aufführung muss bei all dem natürlich herauskommen. Das erklärt die "zackige" Art und Weise Spindlers. "Wir haben ein Pensum, und das muss abgearbeitet werden", sagt er dazu. "Und wir haben ja auch eine tolle Leistung am Ende." Zweifel, dass die Kinder es nicht packen, habe er nie. Am Ende komme immer etwas Gutes dabei raus. Die Kinder dürfen dabei wählen, wo sie sich einbringen wollen: Artistik, Clowns, Jonglieren, Cowboys, Tücher – es gibt viele verschiedene Nummern.

Unterstützt wird Spindler damit von seiner Familie, seiner Frau Angelique, den Söhnen Luis und Wesley und der Cousine Naomi. Die Zirkusfamilie bildet den Mitmach-Zirkus Flip Flop, der durch ganz Deutschland reist und mit verschiedenen Schulen kooperiert. Ein Mitmach-Zirkus war der Zirkus nicht immer, früher hieß er Mondial und tourte quer durch Deutschland. Mit Wehmut blickt Spindler auf diese Zeit zurück. Er war viele Jahre als Handstandakrobat in der Manege. Aufhören musste er, weil sein Körper irgendwann streikte: "Mein Körper hat nein gesagt, der Kopf sagte ja", so der heute 56-Jährige. Irgendwann sei ein Konflikt zwischen den beiden entstanden, dann habe er aufgehört. Mit 35 sei das gewesen - "Da ist man schon ein alter Methusalem im Leistungssport."

Der Zirkus reist quer durch Deutschland, das Konzept kommt an

Aus dem Zirkus aussteigen wollte er nicht, das mache er mit ganzer Leidenschaft - wenn nicht als Artist, dann eben als Kinderzirkus. Das habe sich angeboten - auch, weil der Zirkus mit Kindern schon immer viel gearbeitet habe. Das Konzept funktioniert: Das Mitmach-Angebot hat sich mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet und durch Mundpropaganda einiges an Bekanntheit gewonnen, an manchen Schulen seien sie schon vier Mal gewesen. In Süddeutschland seien sie besonders gerne - hier hätte Flip Flop mittlerweile auch quasi ein Monopol. In Schwabmünchen waren sie vor ein paar Jahren auch schon. Die Tournee gehe von März bis Juli und September bis Oktober, meist bleiben sie eine Woche an einem Ort, diese staffeln sie nach Region. Es läuft ganz gut aktuell. Die letzten Jahre habe es einige Hochs und Tiefs gegeben, berichtet Spindler. Doch Zirkusmenschen seien "Stehaufmännchen".

Dass in diesem bunten Leben vieles nicht einfach ist, kann man nur erahnen – zum Beispiel, wenn der gebürtige Freudenstädter am Rande erzählt, dass er als Kind 500 Schulen besuchte oder sich in der Coronazeit überlegte, als Lastwagenfahrer zu arbeiten. Gezeigt wird davon in der Manege nichts: Egal was passiert, die Fassade steht. "Lachen, freundlich sein, lächeln zum Publikum – wie es dahinter aussieht, darf nicht nach außen dringen", erklärt Spindler.

Hier sind die Cowboys an der Reihe und beweisen ihre Zielgenauigkeit. Foto: Anna Mohl

Zirkus wird mit Leidenschaft gemacht, Kinder haben davon eine ganze Menge

Ein Kind von Traurigkeit scheint er jedoch nicht zu sein, über sich und seinen Beruf sagt er: "Ich bin glücklich." Mit Kindern arbeite er gerne, das Soziale gefällt ihm - und auch die "komischen Facetten, die nebenher bei den Kindern herauskommen." Teilweise würden ihm die Lehrer berichten, diese Seite der Kinder noch nie gesehen zu haben. Auch die Interaktionen zwischen den Kindern seien schön zu beobachten. Und über manche Kommentare während der Arbeit müsse er selbst immer wieder schmunzeln. Dass die Kinder Zirkus noch immer wollen, beobachtet er des Öfteren. "Kinder können selbst aktiv werden, hier erleben sie etwas in live". Das findet er im Zeitalter der Medien, in dem Kinder schon um 10 Uhr morgens die Unterhaltung der ganzen Welt auf ihren Handys hätten, sehr wichtig und wertvoll. Für ihn ist der Zirkus noch lange nicht am Ende. "Wer das macht, macht es aus Leidenschaft."

Der Zauber, den der Zirkus innehat: Er färbt in dieser Woche auf die Kinder ab. Für sie ist es ein aufregender Tag: Am Abend stehen sie im Rampenlicht. Es ist ein großer Moment für die Kleinen. Sie sind zwar verschwitzt, strahlen aber um die Wette. Und sind bereit für ihren Auftritt.