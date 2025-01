Jugendlicher boxt vor Disko anderen Jugendlichen um

Durch einen Schlag auf dem Boden gelandet ist ein Jugendlicher in Untermeitingen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntag im Außenbereich der Diskothek in der Daimlerstraße um 1.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten 18-Jährigen. Bei dem Streit ist einer der beiden durch einen Schlag gestürzt und war daraufhin für kurze Zeit nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst hat ihn vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser vorsätzlichen Körperverletzung aufgenommen. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (mjk)

