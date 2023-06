Mann schlägt in der Disco zwei Frauen

Ein Streit in der Untermeitinger Disko gerät Sonntagnacht aus dem Ruder. Die Polizei muss eingreifen.

Ein alkoholisierter 23-jähriger Mann geriet in der Nacht auf Montag gegen 1.50 Uhr mit zwei jungen Frauen in Streit. Dabei schlug er sie mit der flachen Hand in das Gesicht und beleidigte sie. Der Sicherheitsdienst der Diskothek setzte den jungen Mann vor die Tür. Anschließend kam die Polizei.

Weil sich der Mann auch nach polizeilicher Aufforderung nicht entfernen wollte und weiter aggressiv blieb, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. (AZ)