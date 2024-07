Opel wird auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Einen Parkrempler hat ein Opel in Untermeitingen abbekommen. Am Montag kam es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr laut Polizei zu einer Unfallflucht. Ein am Lechring auf dem Parkplatz eines Supermarkts geparktes Auto der Marke Opel wurde im Bereich des Fahrzeughecks angefahren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

Adam Opel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis