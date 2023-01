Polizei-Kontrolle: Autofahrer hat ein doppeltes Problem

Die Polizei griff in Untermeitingen am Wochenende einen Mann auf, der jetzt mit zwei Anzeigen rechnen muss.

Zur allgemeinen Kontrolle angehalten wurde am Samstag gegen 20 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer. Er war mit seinem Wagen in der Lechfelder Straße in Untermeitingen in südlicher Richtung unterwegs.

Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat und zudem unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme vorgenommen (AZ).