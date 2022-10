Tod des Mannes und schwere Krankheit: Eine Frau kämpft sich zurück ins Leben

Plus Der Tod ihres Mannes und eine Augenerkrankung stellen das Leben von Anne Seifert aus Untermeitingen auf den Kopf. Wie sie es geschafft hat wieder in den Alltag zu finden.

Zwei schwere Schicksalsschläge innerhalb kurzer Zeit haben Anne Seifert aus Untermeitingen ereilt. Mit unglaublichem Mut und riesiger Kraft kämpfte sie sich zurück ins Leben.