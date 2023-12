Untermeitingen

18:02 Uhr

So wollen die Vereine mit einer App noch enger zusammenarbeiten

Plus Beim Treffen der Vereinsvorsitzenden steht das Thema Digitalisierung im Vordergrund. Wie das in der Praxis funktionieren kann.

Die Digitalisierung ist diesmal das große Thema beim Treffen der Untermeitinger Vereinsvorsitzenden gewesen, das alle sechs Monate stattfindet. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Apps der Lechfeldgemeinden an den Start gegangen waren, wurde das Vereinsangebot der Gemeinde erweitert. Die App ist nun auch für Smartphone und Tablet optimiert. Und so funktioniert das für Vereine: Streng passwortgeschützt melden sich Vorsitzende sich in einem nicht öffentlichen Vereinsportal an und gelangen dann auf eine Plattform, auf der Informationen zu geplanten Aktionen und Veranstaltungen als Schnittstelle zwischen Gemeinde und Vereine kommuniziert werden.

Matthias Baumgartner stellte die Neuheiten der App zur Vereinsverwaltung den Vereinsvorsitzenden vor. Foto: Jürgen Schmidt

Besonders interessant und hilfreich für Planungen ist ein Menüpunkt für Buchungsanfragen zur Raumbelegung, Leihangebote von Material, wie Tischgarnituren, Zelte oder Grillgeräte. Auch allgemeine Formulare und Gesetzestexte, die immer wieder benötigt werden, sind auf entsprechenden Seiten erhältlich. Damit werden langwierige Vorarbeiten der Vereine vereinfacht und die Mitarbeiter in der Gemeinde von Routineaufgaben entlastet.

