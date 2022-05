Technischer Defekt: VW-Bus brennt in Untermeitingen

Aus dem Motorraum eines VW-Busses schlugen Flammen. Die Feuerwehr Untermeitingen konnte den Brand löschen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat ein VW-Bus am Dienstag, gegen 16 Uhr in Untermeitingen Feuer gefangen. Der Fahrer wollte mit dem Wagen gerade aus einem Grundstück in der Wiesenstraße fahren, als er einen lauten Knall auf dem Heck hörte. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Zehn Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Untermeitingen gelang es letztlich, das Feuer zu löschen. Am VW Bus entstand trotzdem ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)