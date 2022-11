Theater in Untermeitingen: Streit im Wirtshaus

In Untermeitingen wird wieder Theater gespielt. Was die Zuschauer bei "Zapp Zarapp" erwartet und wie die Premiere verlief.

Im voll besetzten Saal der Imhofhalle fand die Premiere der Komödie in drei Akten "Zapp Zarapp" statt. In der alten Gaststube auf der Bühne wurde der Geist der längst verstorbenen ehemaligen Brauerei- und Gastwirtschaftsbesitzerin lebendig und mischte sich in das Leben ihrer Nachkommen ein. Schon beim Öffnen des Vorhangs zeigte sich am schönen Ambiente des Bühnenbildes, der Gaststätte "Zur goldenen Sau", mit welch großem Engagement der Theaterverein Laetitia Untermeitingen sein Publikum unterhalten will. Es gab wiederholt Szenenapplaus und mehr als zwei Stunden beste Unterhaltung mit Frauenverstehern, Internetliebschaften und Pussycats. Die Geschichte wirkt sehr kurzweilig, nicht zuletzt durch die dominanten Auftritte aller Akteure, denen es gelingt, alles aus sich herauszuholen.

Streitende Wirtsleute

Der Gasthof ist mittlerweile in die Jahre gekommen und in einem sehr maroden Zustand. Die Geschäfte laufen nicht besonders und das Geld für eine Renovierung fehlt. So ist es kein Wunder, dass die Wirtsleute Sepp (Thomas Georgie) und Lies (Sabine Fendt) vor lauter Frust häufig streiten. Den Stammgästen, unter ihnen der "Stricklieslstammtisch", die gut und gerne eine Eierlikörbowle zu sich nehmen, zu dem auch Hilde (Julia Regal), zugleich die Frau des Fußballvereinsvorsitzenden, gehört, geht das Gezänk gehörig auf die Nerven. Eine mögliche Geldquelle wäre der Hans Felgenhauser (Thomas Riggert), der eine Investition aber vom Aufstieg des Fußballvereins abhängig macht.

Dessen Vorsitzender Otto (Florian Osterried) steht deshalb mächtig unter Druck. Als es eines Tages zwischen den beiden besonders heftig wird, taucht der Geist der Urgroßmutter (Beatrice Lude) aus dem Jenseits auf - ein Streich, der heilsame Wirkung hat. Die Stammtischbrüder können nicht helfen. Weder der Bäckermeister Rudi (Siegfried Lindenmeir), den seine Angetraute Uschi (Elke Lindenmeir) nur durch massive Drohungen überzeugen kann, den Heimweg anzutreten, noch der liebestolle Erwin (Markus Schmid), der im Internet seine Flamme Babsi (Bianca Graalheer) kennenlernt und beim ersten Treffen eine riesige Enttäuschung erlebt.

Als nun die Urgroßmutter aus dem Jenseits die ständigen Streitereien, bühnentechnisch toll dargestellt, mit einem körperlichen Rollentausch beendet, ist der Schrecken riesig. Es gibt viel zu lachen, als Wirtin Lies in Sepps Pyjama und Sepp mit langen Haaren und Busen aus dem Schlafzimmer kommen. Mimik und Situationskomik sind hier bestens gelungen. Als sich die beiden wieder versöhnen, nimmt die Urgroßmutter ihr "Zapp Zarapp" zurück und erlöst sie aus ihrer Misere. Und zum Schluss steigt auch noch die Fußballmannschaft in die Kreisliga auf.

Positive Botschaft

Trotz allerlei Streitigkeiten und Missverständnissen hält das Stück auch positive Botschaften bereit. Die Besinnung auf Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt ist etwas, das aktueller nicht sein könnte und sich in der Theatergruppe wiederfindet. Regie führen Irmgard und Christian Schrodt. Als Souffleuse ist Monika Osterried im Einsatz. Um Ton und Technik kümmern sich Martin und Rainer Schrodt. Noch erwähnenswert ist, dass auch für Julia Regal dies eine Premiere ist, denn sie trat erstmals in diesem Stück auf der Bühne auf und brillierte sehr textsicher. Weitere Termine sind am Samstag, den 19.11. um 20 Uhr und am Sonntag, den 20.11. um 18 Uhr.