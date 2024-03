Theater in Untermeitingen: Wenn drei Frauen mit Massagen Geld verdienen

Die kriminell-frivole Komödie "Massage Massage" begeistert die Zuschauer in der Imhofhalle. Es gibt noch Karten für die drei verbleibenden Aufführungen.

Ein Abend voller Situationskomik und Spannung erwartete die Zuschauer in der Imhofhalle in Untermeitingen, als der Theaterverein Laetitia 1908 seine aktuelle Bühnenaufführung "Massage Massage" präsentierte. Die kriminell-frivole Komödie in drei Akten der österreichischen Autorin Erika Kapeller entführt das Publikum in eine Welt voller Intrigen und humorvoller Verwicklungen.

Das „Kleine Theater“, das für vergnügliche Abende bekannt ist, überzeugte dieses Jahr mit einem anspruchsvollen Stück, das mehr auf die spielerische Aktion der Darsteller abzielte und die sprachliche Interaktion in den Vordergrund rückte. Unter der einfühlsamen Regie von Irmgard Schrodt, die auch als Souffleuse fungierte, zeigten sich die neun Akteure der Stammbesetzung in Topform und überzeugten mit ihren Darbietungen.

Theater in Untermeitingen: Es gibt noch Karten

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei Frauen: Die Theologiestudentin Barbara, verkörpert von Verena Riedl, möchte sich etwas Geld für ihr Studium dazuverdienen. Sabrina, gespielt von Birgit Zeitz, einer stressgeplagten Ehefrau, die mit einem geizigen Mann verheiratet ist, entscheidet sich dafür, ihr Haushaltsbudget durch den Job als Masseurin aufzubessern. Und schließlich Lena, dargestellt von Alina Lude, eine ehemalige Prostituierte, die für die Sonderwünsche diverser Kunden zuständig ist. Gemeinsam betreiben die drei Frauen einen Massagesalon, der nicht nur stressgeplagte Manager und Hausfrauen mit Rücken- und Nackenschmerzen anlockt, sondern auch Kunden mit "besonderen Ansprüchen".

Da bei allen drei Frauen das Geld Mangelware ist, bemühen sie sich um jeden Kunden. Die turbulenten Ereignisse des Stücks führen dazu, dass die drei Masseurinnen nicht nur mit ihren Kunden, sondern auch mit ihren eigenen "Männergeschichten" konfrontiert werden. Dabei geraten sie nicht selten in prekäre Situationen, aus denen sie sich jedoch zu befreien wissen. Eine unerwartete Entdeckung in einem der Behandlungszimmer sorgt schließlich für zusätzliche Verwirrung und ein überraschendes Ende.

Die Rollen sind passgenau besetzt, und seit Wochen wurden alle Beteiligten auf das Stück eingestimmt, was sich deutlich in ihrer Performance zeigte. Neben den Hauptdarstellern waren auch Bianca Graalheer als Patientin Conny, Thomas Georgi als Manager Herr Stressling, Moritz Wart als Zuhälter Peter Streifling, Markus Suchy als Sabrinas Ehemann Jonathan und als der geheime Herr X, Alisa Schauer als Undercover-Polizistin Mia Maier sowie Maximilian Kaiser als Dorfpfarrer Pater August zu sehen.

Für Theaterbegeisterte bietet sich die Möglichkeit, Tickets während der Vorverkaufszeiten am Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle zu erwerben. Außerhalb dieser Zeiten sind Reservierungen unter der Telefonnummer 08232/6371 möglich. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 3 Euro. Vor den Vorstellungen sowie in den Pausen werden Gäste mit einem Imbiss und Getränken versorgt.

Info: Weitere Aufführungen sind am Freitag, 22., und Samstag, 23. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr und um 18 Uhr.