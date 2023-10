Theaterverein zeigt eine Verwechslungskomödie

Die Laetitia startet in die neue Saison. Was es zu sehen gibt.

Ab Mitte November bietet der Theaterverein Laetitia dem Publikum wieder humorvolle Unterhaltung auf der Bühne. Das Theaterspielen hat eine sehr lange Tradition in Untermeitingen und die Veranstaltungen stellen sich auch immer als ein gesellschaftliches Ereignis dar. Der Verein ist gut aufgestellt und auch die Zahl der Aktiven hat sich sehr positiv entwickelt. In dem Schauspielerensemble des aktuellen Stückes gehören zwölf Darsteller, wovon drei neu auf der Volkstheaterbühne stehen. Zeitgleich wird auch schon mit einer großen Anzahl jugendlicher Darsteller für die Aufführungen der Bühnenstrolche geprobt.

Eine Verwechslungskomödie mit vielen Überraschungen

Die Arbeiten an der jetzigen Bühnenkulisse sind in vollem Gange und alles scheint noch nicht geordnet zu sein. Es wird diesmal kein deftiger Schwank, sondern eher ein modernes Stück, dafür sprechen schon die Requisiten. „Die Proben laufen sehr gut und wir sind auch vollkommen im Zeitplan“, sagt Irmgard Schrodt, die mit ihrem Sohn Christian gemeinsam die Spielleitung übernommen hat. In dem Titel der kurzweiligen Komödie „ALEXAnder - Durcheinander“ in drei Akten von Wolfgang Bräutigam, versteckt sich auch der rote Faden der gesamten Geschichte. Alles dreht sich um Alexander, der von seiner Frau Sandra „fast“ geschieden und glücklich neu liiert ist. Doch völlig unerwartet schlittert er in ein Beziehungschaos besonderer Art. Zu allem Überfluss kommen noch seine Schwiegereltern von einer Weltreise zurück und wollen das Paar spontan besuchen. Als diese auftauchen ist das Chaos perfekt, es kommt zu allerhand Verwicklungen und das Durcheinander nimmt seinen Lauf.

Hier gibt es Karten

Eine Verwechslungskomödie, die von vielen Überraschungen geprägt ist und die Besucher von Anfang an in ihren Bann zieht. Die Vorstellungen finden am 11.,12., 18., und 19. November im großen Saal der Imhofhalle Untermeitingen statt. Der Kartenvorverkauf ist jeden Donnerstag im Foyer der Imhofhalle zwischen 17 und 19:30 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei sieben Euro für Erwachsene und Kinder bis 14 Jahre bei drei Euro. Außerdem sind Reservierungen unter der Rufnummer 08232-6371 möglich.