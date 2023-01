Toilette soll elektrisches Türschloss bekommen

Der Vandalismus in der Grünen Mitte bleibt weiterhin Thema im Gemeinderat. Nun soll ein elektrischer Türschließer für die Toilette helfen.

Die öffentliche Toilette in Untermeitingens Grüner Mitte ist mehrfach von Unbekannten beschädigt worden. Der Gemeinderat setzt jetzt auf eine automatisierte Türschließung mit abendlichen Schließzeiten.

Verschiedene Lösungsansätze waren in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats Untermeitingen vorgeschlagen worden, um dem Vandalismus in der öffentlichen Toilette in der Grünen Mitte ein Ende zu setzen: soziale Kontrolle, Belohnung für die Preisgabe der Täter, spezielle Schließanlagen, unterschiedliche Öffnungszeiten und sogar eine Kameraüberwachung des Vorplatzes.

Nun hat der Gemeinderat sich entschieden: Ein elektrischer Türschließer soll her. Sobald eine Umrüstung erfolgt ist, kann mithilfe dieses Türschließers und eines neu verbauten Außentürknaufs der Zugang zeitlich geregelt werden. Hierbei legte der Gemeinderat Öffnungszeiten fest: Im Winter soll die Toilette um 20 Uhr, im Sommer um 22 Uhr geschlossen werden. Da der Vandalismus vermutlich nachts stattfinde, könne dies helfen, Beschädigungen zu unterbinden, so der Konsens. „Wir könnten dies sehr schnell umsetzen und die Toilette wieder öffnen“, sagte Bürgermeister Simon Schropp.

Peter Daake (Bündnis 90/Die Grünen) schlug zudem vor, sich prinzipiell Gedanken um einen anderen Schließmechanismus zu machen und sich dabei zum Beispiel am QR-Code-System der Dorfladenbox zu orientieren. Dieser Vorschlag fand im Gemeinderat allerdings keine Mehrheit. Auch die Idee, die Bank vor der Toilette zu entfernen, um potenziell vandalierende Gruppen von diesem Ort fernzuhalten, stieß nicht auf Zustimmung. Ines Schulz-Hanke (Bündnis Lechfeld) mahnte insgesamt zur Ruhe. „Wir brauchen einen gewissen Mut, das auszuhalten“, sagte sie. Schlussendlich wurde ein automatisierter Schließmechanismus zu geregelten Uhrzeiten einstimmig beschlossen. Die Kosten für die Umrüstung werden voraussichtlich bei etwa 1500 Euro liegen.

Haushalt wird verabschiedet

Letzte Woche wurde der Haushaltsplan 2023 für die Gemeinde Untermeitingen fertiggestellt und im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Nun hat der Gemeinderat ihn mit kleinen Anpassungswünschen endgültig beschlossen und verabschiedet. „Wir können stolz sein auf so ein Haushaltspapier“, sagte der Bürgermeister.

Simon Schormeier wird geehrt

Und auch der junge Untermeitinger Sportschütze Simon Schormeier hatte allen Grund, stolz zu sein: Er wurde für seine sportlichen Leistungen, regional und überregional, mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Gemeinde geehrt. Unter anderem hatte er an der WM in Gödöllö in Ungarn sowie am Oktoberfest-Armbrust-Landesschießen 2022 teilgenommen. Dort holte er den Titel „Bayerischer Landesschützenkönig Armbrust 2022“.