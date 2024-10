Turnfest für die Kleinsten

In diesem Jahr fand das Turnfest des Mutter-Vater-Kind-Turnens das erste Mal in der Imhofhalle statt, da die sonst genutzte Halle der Mittelschule durch die Baumaßnahmen nicht nutzbar war. Mit viel Engagement bereiteten die Übungsleiterinnen Fanny Lauterer und Sabine Haaphoff einen Parcours aus verschiedenen Geräten vor. Die 46 Mädchen und Buben im Alter von 18 Monaten bis fünf Jahren konnten den Parcours mithilfe eines Eltern- oder Großelternteil gut meistern, da sie dies in den Turnstunden bereits mehrfach geübt haben. Wiederholungen bei der Geräteauswahl sind bei den Kindern sehr beliebt, so vergeht fast keine Stunde, in der die Übungsleiterinnen die Ringe nicht herablassen oder das Trampolin im Geräteraum bleibt. Dennoch werden die Kinder in den Trainingsstunden auch durch neue Aufbauvariationen überrascht. Das Turnfest, das für die Kleinsten das Äquivalent zur Vereinsmeisterschaft der älteren Turner darstellt, hat lange Tradition und ist bei Kindern und Eltern sehr beliebt. Deshalb ließen es sich Bürgermeister Simon Schropp, Abteilungsleiterin Gymnastik Anita Stöhr und Gitta Zachmann, Mitglied des Vorstands der Abteilung Gymnastik, nicht nehmen diesem sportlichen Ereignis beizuwohnen. Am Ende hat sich der Turnnachwuchs natürlich eine Medaille, die vom Vereinsvorstand Isabella Uhl persönlich übergeben wurde, und eine kleine Tüte Gummibärchen verdient. Leider war ein Teil der Kinder nach zweieinhalb Stunden Turnen, Hüpfen, Rennen und Klettern so erschöpft, dass sie schon auf dem Heimweg zum Mittagsschlaf waren als das Foto gemacht wurde.

Turnfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Imhofhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis