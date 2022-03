Unbekannte demolieren Verkehrszeichen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Untermeitingen ein Verkehrszeichen demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Daimlerstraße an der Ecke zur Lagerlechfelder Straße ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und beschädigt, berichtet die Polizei. Es handelt sich um ein "Vorfahrt gewähren!"-Schild mit dem Zusatzschild "Auf Radfahrer achten". Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen für Randalierer in Untermeitingen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)