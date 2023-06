Unbekannter fährt Auto in Untermeitingen an

Ein unbekannter Täter hat in Untermeitingen ein Auto angefahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein silbergrauer Skoda Oktavia wurde am Montag (5. Juni) in der Zeit von 15.30 bis 17.40 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht in der Wettersteinstraße in Untermeitingen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkam sah er, dass die linke hintere Seite eingedrückt war. Offenbar war ein anderes Auto dagegen gestoßen, ohne, dass sich der Fahrer um den Schaden kümmerte. Die Schadenssumme liegt bei etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)