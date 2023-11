Untermeitingen

Unterbringung von Flüchtlingen in Untermeitingen: Eine Platzfrage

Plus In Untermeitingen werden wegen ausreichender Kapazitäten vorübergehend Asylbewerber-Familien untergebracht. Am Lechpark ist die Parkplatzsituation dagegen schwierig.

In der Unterkunftsniederlassung in der Gutenbergstraße waren zuletzt ausschließlich ukrainische Geflüchtete untergebracht. Momentan lässt der Zustrom jedoch nach. Gleichzeitig kommen im Augsburger Behördenzentrum stattdessen viele Asylbewerber an. Daher werden einige von ihnen momentan kurzfristig in der Untermeitinger Unterkunft untergebracht. Es handelt sich dabei um Familien, auch Kinder sind dabei. Vor Ort sind sie allerdings nur etwa drei bis fünf Tage, bis sie im Behördenzentrum registriert werden können. Ein beauftragtes Busunternehmen bringt die Menschen von Augsburg nach Untermeitingen und zurück. Für die Betreuung, Sicherheitsdienst, Verpflegung und Reinigung hat die Regierung von Schwaben Dienstleister beauftragt.

Ebenfalls um das Thema Platz geht es beim Lechpark und der Frage nach der Parkplatzsituation. Das Erd- und Obergeschoss soll zukünftig anders genutzt werden. Die erforderlichen 432 Stellplätze, die es für das Gebäude dafür braucht, existieren prinzipiell. 200 davon werden allerdings bisher für die Discothek PM benutzt. Für den Moment könnte das reichen, da eine doppelte Nutzung wegen der unterschiedlichen Zeiten prinzipiell möglich ist. Allerdings sind diese Parkplätze nicht Eigentum des Lechpark-Eigentümers und Diskobetreibers Stefan Egger, sondern nur gepachtet. Zusätzlich soll der Platz nun mit einem Handwerkerhof bebaut werden. Dann würden die Parkplätze wegfallen.

