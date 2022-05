Untermeitingen

vor 17 Min.

Untermeitingens Grüne Mitte blüht bald auf

Plus Bald wird die Grüne Mitte in Untermeitingen eröffnet. Ein anderer Park sorgt derweil für Diskussionen.

Von Paula Binz

Nachdem der Frühling einige Startschwierigkeiten hatte, locken nun milde Temperaturen ins Freie. In der Untermeitinger Parkanlage "Grüne Mitte" warten das Kneippbecken und die Spielgeräte bereits auf die ersten Besucher. Am Freitag, 27. Mai, findet die offizielle Eröffnung statt. Ab 11 Uhr lädt die Gemeinde zu einem bunten Programm ein. Während der eine Park eröffnet werden kann, steht ein anderer in Diskussion: Im Ungarnpark an der gleichnamigen Straße sorgen alte Bäume für Unmut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen