Untermeitingen

vor 47 Min.

Untermeitinger Parksituation wird kritisiert

Plus Bei der gut besuchten Bürgerversammlung in der Imhofhalle Untermeitingen war sogar von "Chaos" auf den Straßen die Rede. Welche Bauprojekte in der Gemeinde anstehen.

Von Jürgen Schmidt

In der Aussprache der Bürgerversammlung ging es hauptsächlich um Verkehrsangelegenheiten.

Anton Zott lobte, dass markierte Fußgängerüberwege am Maibaumplatz für Schulbusse gemacht werden. Jedoch stelle der Fahrradweg am Schloßberg eher eine Gefährdung als ein Gefühl der Sicherheit dar. Auch die Stellplatz-situation in der Blumenstraße sei nicht zufriedenstellend. Fahrzeuge würden regelmäßig auf Fußgängerwegen parken. Ralf Ritter, Fahrer bei der Feuerwehr, bemängelt die allgemeine chaotische Parksituation in den Straßen. Vor allem sei mit den größeren Rettungsfahrzeugen fast kein Durchkommen, und spielende Kinder seien gefährdet.

