Untermeitingen

Hunde in der Schule: Unterstützung auf vier Pfoten im Klassenzimmer

Hunde in Schulen sind im Augsburger Land keine Ausnahme mehr.

Plus Hündin Arya begleitet Lehrerin Christina Hinterleitner an der Untermeitinger Mittelschule. Sie ist nicht die einzige tierische Co-Pädagogin in der Region.

Von Jana Korczikowski

Seit September gibt es einen Schulhund in der Klasse 9b der Mittelschule Untermeitingen: die Golden-Retriever-Hündin Arya. Sie hat eine große Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler. Arya gilt auch als "Eisbrecher", Trostspender und Unterstützer. Tierische Begleitung kann sich positiv auf Konzentration und Wohlbefinden auswirken, sind sich Beteiligte des Projekts "Schulhund" einig. Auch an anderen Orten in der Region sind Vierbeiner auf pädagogischer Mission.

Acht Wochen alt kam Arya zu Lehrerin Christina Hinterleitner und ihrer Familie. Gleich fiel der Lehrerin auf, dass ihre Hündin ein sehr freundliches und vorsichtiges Naturell gegenüber Kindern hat. Zum einen wächst Arya mit ihrem siebenjährigen Sohn auf und hat zum anderen sehr viel Kontakt zu kleinen Kindern aus der Familie. Hinterleitner überlegte sich, ihrer Hündin eine wertvolle Aufgabe zu geben.

