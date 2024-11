Weihnachtsbasteln für Kinder in Untermeitingen

Die Tennisabteilung des SV Untermeitingen lädt für Samstag, 30.11.2024, ab 14 Uhr, Kinder und Jugendliche zu einem weihnachtlichen Bastelnachmittag ein. Die Teilnehmenden dürfen in dem Pavillon an der Tennisanlage, Ungarnstraße 100 in Untermeitingen, Weihnachtskarten und kleine Geschenke basteln. Zur Stärkung gibt es Kinderpunsch und Lebkuchen. Der Verein bittet um Anmeldung per E-Mail an tennis-untermeitingen-azra@outlook.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.