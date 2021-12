Zeugen gesucht: Auto auf Supermarktparkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Untermeitingen ist vermutlich ein Unbekannter beim Rangieren gegen ein anderes Auto gestoßen. Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Als am Montagvormittag eine Autobesitzerin nach einem Einkauf zu ihrem Wagen zurückkehrte, sah sie, dass ihr Fahrzeug in ihrer Abwesenheit beschädigt wurde. Ihr weißer Mitsubishi Space Star war zwischen 10:20 Uhr und 10:45 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Lechring in Untermeitingen geparkt. Bei ihrer Rückkehr vom Einkauf bemerkte sie, dass die rechte vordere Fahrzeugseite eingedrückt war.

Unfall beim Ausparken in Untermeitingen

Laut Polizei sei möglicherweise beim Rangieren ein anderes Auto dagegen gestoßen. Der Schaden, der am Auto der Frau entstanden ist, beträgt 800 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)