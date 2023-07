Zu viel Alkohol: Ehepaar muss zu Fuß nach Hause

Die Polizei trifft auf zwei Betrunkene: Ihre Pedelecs mussten ein Mann und eine Frau nach dem Besuch des Untermeitinger Bürgerfests stehen lassen.

Zu Fuß und nicht mit dem Pedelec musste ein Ehepaar am Sonntag den Rückweg vom Bürgerfest in Untermeitingen antreten. Die beiden hatten laut Polizeibericht "etwas zu ausschweifend" gefeiert. Gegen 19.45 Uhr wurde dann die Polizei verständigt, da die Eheleute wegen ihres erheblichen Alkoholkonsums in Streit geraten waren. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von fast zwei Promille und bei der Frau sogar einen Wert über 2,4 Promille. Die beiden wollten mit ihren Pedelecs nach Hause - das untersagten die Polizeibeamten. (AZ)