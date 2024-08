Unbekannte haben es auf die Kirche abgesehen

Am Freitagnachmittag hat sich ein Fall von Vandalismus in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Straßberg ereignet. Bislang unbekannte Personen hinterließen in dem Gotteshaus eine Spur der Verwüstung, wie die Polizei mitteilt. Zusätzlich zu den entstandenen Verschmutzungen wurde auch kirchliches Inventar beschädigt. Mehrere, aufwendig gestaltete Osterkerzen wurden von den Tätern zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der immaterielle Schaden dürfte laut Einschätzung der Polizei weit höher liegen.

Hinweise zu der Tat werden bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 entgegengenommen. (AZ)