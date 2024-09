Wird der Ton rauer in den Verwaltungen im Landkreis?

Der Umgangston auf Ämtern und in Verwaltungsbehörden im Landkreis hat sich verändert. So äußert sich der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl (CSU) über „Bürger, die brüllend oder ohne Abschiedsgruß aus dem Rathausfoyer stürmen“, im Königsbrunner Mitteilungsblatt. Feigl erwähnt auch eine Bürgerin, die es in einem Wutanfall als „Frechheit“ empfunden habe, dass sie zur Erstellung eines neuen Ausweises ein Passbild mitbringen musste. Auch ein Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde bekam die Ungeduld der Bürger zu spüren, wie Feigl weiter ausführt, als er von ihnen mit Steinchen und Ästen beworfen wurde, während er den „Park der Sinne“ reinigte. Wird der Umgangston in den Behörden im Augsburger Land immer rauer?

