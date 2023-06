FC Kleinaitingen: Das Abenteuer hat begonnen

Für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen hat die Vorbereitung begonnen. Die Verantwortlichen beim Aufsteiger freuen sich auf das Abenteuer Dritte Liga.

Es ist gerade mal ein paar Wochen her, da feierten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen den größten Erfolg der Abteilung: Das Team sicherte sich durch einen Sieg in Hanhbach am 11. März den Meistertitel in der Regionalliga. Und vor Kurzem hat das Abenteuer Dritte Liga für den kleinen Klub begonnen, denn die Kleinaitingerinnen stecken bereits in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Die Saison beginnt Ende September, voraussichtlich mit einem Derby gegen den Nachbarn aus Hochzoll.

"Mitte Juni war für uns die Sommerpause vorbei, und jetzt ist dreimal die Woche schwitzen angesagt", berichtet Trainer Peter Maiershofer. Er hat derzeit alle Spielerinnen an Bord. Im Moment liegt der Schwerpunkt eher auf den Bereichen Kraft und Ausdauer, "aber bald kommt auch der Ball wieder dazu". Fast alle Spielerinnen aus der vergangenen Saison sind auch in der neuen Liga am Start. Lediglich Libera Laura Korth muss wegen ihres Studiums kürzertreten und spielt die kommende Saison in der zweiten Mannschaft, die ebenfalls aufgestiegen ist und nun in der Bezirksliga antritt. Nach den Prüfungen soll sie wieder in die "Erste" zurückkehren.

FC Kleinaitingen: Das Gerüst steht

Das Gerüst der Mannschaft steht also - auch in der Regionalliga setzt man auf die Spielerinnen, die zum Großteil aus der Region stammen und schon lange dabei sind. Möglicherweise wird es auch noch Verstärkung für die Kleinaitinger Volleyballerinnen geben: "Es ist ein Neuzugang geplant, aber noch nichts spruchreif", sagt Peter Maiershofer.

Der Trainer ist guter Dinge, dass sich die eingespielte Truppe auch in der Dritten Liga behaupten kann: "Das ist natürlich ein deutlich höheres Leistungsniveau und wir werden nicht mehr so viele Spiele gewinnen wie noch in der Regionalliga. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir abgeschossen werden und bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen werden."

Auch organisatorisch warten auf die Kleinaitinger Volleyballerinnen große Herausforderungen in der Dritten Liga. So gehen die Fahrten deutlich weiter als in der Regionalliga, wo man in Bayern unterwegs war. Künftig stehen Spieltage im Osten Deutschlands an, und hier versuchen die Kleinaitinger Verantwortlichen gerade, den Aufwand so gering wie möglich zu halten. "Der vorläufige Spielplan steht bereits, und jetzt stimmen sich die Teams untereinander ab, um nicht zu oft weite Fahrten machen zu müssen", berichtet Teammanager Martin Mayer, der vor allem fürs Organisatorische zuständig ist. So spielen zwei Teams aus dem Raum Leipzig in der Dritten Liga Ost: "Da wird es wohl einen Doppel-Spieltag geben, sodass der Aufwand für uns kleiner wird", so Mayer. Die Vereine aus dem Osten versuchen dann im Gegenzug ihre Spiele auch so zu legen, dass sie nicht zweimal nach Südbayern fahren müssen. Martin Mayer: "Da kommt man sich gegenseitig entgegen und dann haben alles was davon." Wie schon in der Regionalliga werden die Kleinaitingerinnen zu den Spielen in der näheren Umgebung mit Privatautos fahren und für die längeren Touren einen Bus mieten.

Auch in der Halle wird sich einiges ändern: Nach einer Regeländerung ist die Zeit zwischen den Aufschlägen deutlich kürzer geworden. Denn die Spielerinnen müssen den Ball nicht mehr zurückholen, wenn ein Spielzug abgeschlossen wurde, sondern drei "Ballroller" werfen ihnen das Spielgerät zu. Hier muss der Verein ebenso aus seinen Reihen Unterstützer finden wie beim Eingang, denn laut den Wünschen des Verbandes wird in der Dritten Liga Eintritt erhoben. Wie hoch der sein wird, kann Martin Mayer aber noch nicht sagen: "Da brauchen wir Leute, die kassieren und abrechnen - die Planung wird deutlich umfangreicher als in der Regionalliga. Da müssen wir dazulernen." Heimspielort bleibt aber die Halle an den LWS-Schulen in Schwabmünchen.

Kleinaitinger Volleyballerinnen suchen Hauptsponsor

Es läuft also alles nach Plan bei den Kleinaitinger Volleyballerinnen - nur bei der Suche nach einem Hauptsponsor ist man noch nicht fündig geworden. "Wir gehen zahlreiche Firmen an", berichtet Johannes Fendt. Der Fußball-Abteilungsleiter kümmert sich um das Sponsoring des gesamten Vereins, also auch bei den Volleyballerinnen. Einige kleine Sponsoren habe man schon gefunden, "aber ein größerer Partner wäre schon gut". Zumal auf die Kleinaitinger Volleyballerinnen nicht nur wegen der weiteren Auswärtsfahrten höhere Kosten zukommen. Johannes Fendt nennt ein Beispiel: "In der Dritten Liga braucht man einen anderen Schiedsrichterstuhl. Allein dafür werden rund 2000 Euro fällig."

Die Suche nach einem Hauptsponsor sei nicht einfach: "Als Landesliga-Fußballmannschaft tust du dich leichter als bei Drittliga-Volleyballerinnen, zumal wir nur ein kleiner Verein sind. Wir gehen lokale Firmen an und was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir auf offene Ohren stoßen. Wir haben noch das eine oder andere Eisen im Feuer und hoffen, dass wir noch jemanden finden." Um welche Summen es bei einem möglichen Hauptsponsor geht, wollte Fendt nicht verraten.

Doch auch wenn man keinen Hauptsponsor findet, sei der Spielbetrieb gesichert, versichert Fendt: "In der Vorstandschaft haben wir schon über das Thema diskutiert, bevor der Aufstieg feststand. Die Aussage war klar: Wenn die Volleyballerinnen das schaffen und aufsteigen wollen, dann wird der Verein das stemmen."