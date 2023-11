FC Kleinaitingen: Guter Auftritt wird nicht belohnt

Mit leeren Händen kehrten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen trotz guter Auftritte aus dem Osten Deutschlands zurück.

Bei der zweiten Übernachtungsfahrt nach Leipzig und Markkleeberg konnten die Drittliga-Volleyballdamen des FC Kleinaitingen keine Punkte mit nach Hause bringen, hatten dafür aber umso mehr Spaß und ein aufregendes Teamwochenende. Gegen die emplify volleys leipzig (16:25, 25:13, 9:25, 23:25) und die Neuseenland-Volleys Markkleeberg (14:25, 18:25, 16:25) ging man am Ende leer aus.

Gegen Leipzig spiegeln die Ergebnisse den kuriosen Spielverlauf wider: Die Satzergebnisse (16:25, 25:13, 9:25, 23:25) zeigen, dass sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben und Leipzig am Ende des vierten Satzes das glücklichere Händchen bewies, obwohl Kleinaitingen bereits 22:18 in Führung lag. Viele gute Abwehraktionen (Brini Buddrus, Niki Sandru) ließen Zuspielerin Franzi Kexel alle Möglichkeiten, ihre Angreifer einzusetzen, und so konnte man den Gegner phasenweise in Bedrängnis bringen. Die Mittelangreifer Elke Reiner und Nicki Mayr konnten immer wieder punkten und die eingewechselte Anni Salesch setzte die gegnerische Annahme mit guten Aufschlägen unter Druck. Die beiden Außenangreifer Antonia Meyer und Luisa Nowotny mussten im Angriff immer wieder kreativ werden, um den großen Block der Gegner zu umgehen. Leider reichte es am Ende nicht, Leipzig in den Tiebreak zu zwingen und so zumindest einen verdienten Punkt mitzunehmen.

Im zweiten Spiel der langen Reise in den Osten Deutschlands gegen die ungeschlagenen Neuseenland-Volleys Markkleeberg galt es dann, einfach Spaß zu haben und neue Konstellationen auszuprobieren. Trainer Peter Maiershofer wechselte munter auf allen Positionen, Eva Kehrstephan und Emilia Meyer bekamen ihren ersten Einsatz und fügten sich nahtlos in die Mannschaft ein. Die ebenfalls eingewechselten Krissi Schaffner, Steffi Kraus und Sandra Gärtner brachten frischen Wind aufs Feld und so konnte man phasenweise gut Paroli bieten und die Gegner immer wieder überraschen. Jeder Punkt wurde von den mitgereisten Fans und der Auswechselbank gefeiert. Doch mit den starken Aufschlägen tat man sich schwer und der hoch stehende Block konnte immer wieder zupacken, trotz spektakulärer Sicherungsarbeit von Steffi Gilg, sodass man sich am Ende mit einem deutlichen 0:3 (14:25, 18:25, 16:25) begnügen musste.

Auf der langen Heimfahrt nach Kleinaitingen war man sich einig, dass manin den beiden Spielen zwar keine zählbaren Erfolge mit nach Hause brachte, die Mannschaft aber noch weiter zusammengewachsen ist und man trotz der vielen ärgerlichen 1:3-Niederlagen der letzten Spiele weiter voller Motivation und Engagement ins Training und in die Spiele gehen wird.

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Steffi Gilg, Brini Buddrus. (AZ)