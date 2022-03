Klarer Erfolg für Kleinaitingen

Mit einem Dreisatz-Sieg gelang den Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen die Revanche gegen den SV SW München.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen holten zu Hause drei Punkte gegen den SV SW München (25:16, 25:17, 25:18) und stehen nun wieder auf dem zweiten Tabellenplatz.

Gleich zu Beginn ging man mit Siegeswillen in die Revanche gegen den SV SW München. Das Hinspiel hatte man nach einem guten Start im ersten Satz deutlich mit 1:3 verloren. Nach der dreiwöchigen Spielpause des FCK war die Motivation groß. Eine sehr stabile und präzise Annahme um Libera Brini Buddrus schuf die Grundlage für einen soliden Spielaufbau. Starke, trickreiche Bälle über die Angriffsfront um Niki Sandru, Nicki Mayr und Anni Salesch ließen die Spielerinnen des FCK schnell in Führung gehen. Eine harte Aufschlagsserie von Antonia Meyer konnte zudem die Gegnerinnen weiter unter Druck setzen, sodass Kleinaitingen die Führung auf 7:3 ausbauen konnte. Nach ebenfalls erfolgreichen Aufschlägen von Diagonalspielerin Niki Sandru stand es 16:6. Durch gute Blockarbeit von Nicki Mayr und Konstanz im Spielfluss bot man den Gegnerinnen aus München kaum Möglichkeiten zu punkten. Somit konnte Kleinaitingen den ersten Satz mit einem deutlichen 25:16 für sich gewinnen.

Auch im zweiten Satz konnten die Spielerinnen des FCK schnell in Führung gehen. Mit einer starken Aufschlagsserie von Anni Salesch und sauberen und schnell gespielten Bällen von Zuspielerin Franzi Kexel setzte man die Gegnerinnen rasch unter Druck und zwang sie zur ersten Auszeit (9:5). Danach geriet jedoch die souveräne Führung ins Wanken. Man brachte keine Punkte mehr zustande und das Spiel wirkte leicht chaotisch. Dies ließ Trainer Peter Maiershofer keine andere Wahl, als beim Spielstand von 10:9 selbst eine Auszeit zu nehmen – mit Erfolg. Im Angriff wurden schneller wieder Punkte eingefahren. Mit präzisen, hart geschlagenen Bällen in die Ecken waren vor allem die Mittelblockerinnen Nicki Mayr und Elke Kexel erfolgreich. Nun gelang es Zuspielerin Franzi Kexel, durch eine druckvolle Aufschlagsserie der Mannschaft zum 17:10 zu verhelfen. Jetzt wollte man den Sack zumachen. Einige verstrichene Chancen gab man den Gegnerinnen zum Punkten zwar noch ab, jedoch ging der Satz schließlich mit 25:17 an Kleinaitingen.

Kleinaitinger Volleyballerinnen: Holpriger Start in den dritten Satz

Im dritten Satz vergeudete man durch einen holprigen Start erste Chancen. Trotz einer stabilen und sicheren Annahme um Libera Buddrus konnten die Gäste aus München mit einem 4:1 in Führung gehen. Aus dem nervösen Spielfluss heraus verhalf schließlich Außenangreiferin Antonia Meyer mit starken Aufschlägen zum Ausgleich von 5:5.

Aber nun verspielte man wieder Möglichkeiten. Die Münchnerinnen kämpften in der Abwehr um jeden Ball und punkteten weiter durch ein variables Spiel im Angriff. Nach der ersten Auszeit um Trainergespann Maiershofer/Nowotny gelang es den Angreiferinnen des FC Kleinaitingen, langsam wieder präzisere Punkte am Netz zu machen. Gezielte Bälle in die langen Ecken unter anderem von Diagonalspielerin Niki Sandru sorgten dafür, dass man zum 10:10 ausgleichen konnte. Punkt für Punkt kämpfte man weiter, sodass man die gegnerische Mannschaft zu ihrer zweiten Auszeit (16:14) zwang. Ein schönes, solides Zuspiel von Franzi Kexel brachte den beiden Außenangreiferinnen Antonia Meyer und Anni Salesch weitere Chancen, mit schnellen Schmetterbällen zu punkten, und viele variable Angriffe und Lobs unter anderem von Elke Kexel trugen zur weiteren Führung bei. Beim 21:18 vergeudete man nun nichts mehr und mit einer weiteren Aufschlagsserie von Anni Salesch konnte man zum Schluss den Satz und damit das Rückspiel gegen den SV mit 3:0 überraschend deutlich für sich gewinnen. (25:18).

Nach den drei Punkten stehen die Damen des FC Kleinaitingen wieder auf Tabellenplatz zwei. Gleich nächstes Wochenende dürfen sie ihr Können im Rückspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer des TSV TB München und den TB/ASV Regenstauf (Platz sieben) unter Beweis stellen.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Anni Salesch, Eva Kehrstephan, Niki Sandru, Franzi Kexel, Sandra Thomalla, Brini Buddrus (SZ)