Kleinaitingen behält seine weiße Weste

Plus Fünf Spiele, fünf Siege - die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen behalten nach dem knappen Sieg in Esting ihre weiße Weste.

Die erste Damenmannschaft des FC Kleinaitingen besiegte in fünf Sätzen (13:25, 25:20, 25:12, 18:25, 15:11) die Damen des SV Esting.