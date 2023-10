"Die Dritte Liga ist ein Abenteuer"

Nach dem Drittliga-Auftakt der Kleinaitinger Volleyballerinnen ist klar, dass das Team mithalten kann. Obwohl das Auftaktmatch verloren ging, ist Elke Reiner zuversichtlich.

Das Team hat sich im ersten Saisonspiel gegen Vorjahresmeister Hochzoll als durchaus konkurrenzfähig erwiesen. Trotz der Niederlage. Die war zu einem hohen Maß der Nervosität geschuldet?



Elke Reiner:: Ja, wir waren wirklich unheimlich nervös. Man will ja schließlich zeigen, was man kann. Und macht sich selber auch Druck. Denn das tolle Umfeld im Verein hat viel für uns getan. Es war viel Arbeit zu erledigen, damit es möglich gemacht werden konnte, in der Dritten Deutschen Volleyball-Liga zu spielen. Dem wollen wir Spielerinnen natürlich gerecht werden.

Steigt die Nervosität, weil die Zuschauenden, im Gegensatz zu den unteren Ligen, jetzt Eintritt zahlen, um Sie spielen zu sehen?



Reiner:: Das spielt keine Rolle. Denn es sind ja letztlich unsere Fans. Die unterstützen uns schon seit langer Zeit. Das Engagement in der neuen Liga kostet viel Geld. Wir haben wirklich tolle Menschen im Verein. Das beflügelt uns.

Wie groß ist denn der Unterschied, zwischen der Regionalliga, in der Sie bisher gespielt haben und der Dritten Liga?



Reiner:: Wie man im ersten Spiel sehen konnte, ist der Unterschied gar nicht so groß. Wir konnten gut mithalten. Hätte uns die Nervosität nicht etwas im Weg gestanden, wäre durchaus mehr möglich gewesen, als nur ein Satzgewinn. Beim Tempo gab es keine Unterschiede. Lediglich die Konstanz war bei unseren Gegnerinnen größer. Unserer Aufregung geschuldet, haben wir zu viele leichte Fehler gemacht. Das wird sich in den kommenden Matches ändern.

Hat sich das Training im Vergleich zur Regionalliga verändert?



Reiner:: Das Training hat sich schon etwas verändert. Wir haben viele neue Sponsoren bekommen. Darunter ein Sanitätshaus. Dort dürfen wir einmal in der Woche den Trainingsraum nutzen und erhalten Anleitungen zu den Übungen und Beratung in Fitness- und Gesundheitsfragen. Das hilft uns.

Vor dem ersten Match herrschte große Vorfreude. Die Stimmung in der Halle mit rund 200 Zuschauern war großartig. Hilft das oder rutscht das Herz dann in die Hose?



Reiner:: Die super Stimmung in der Halle pusht uns ungemein. Das ist ein nicht zu unterschätzender Rückhalt. Allerdings hat es uns nicht überrascht. Auch in der Regionalliga-Saison hatten wir immer wieder mal bis zu 200 Menschen in der Halle. Die Stimmung bei unseren Heimspielen war immer schon toll. Es ist also nicht neu für uns, gerade in kritischen Situationen.

Wann haben Sie im ersten Spiel, nach dem verlorenen ersten Satz, gemerkt, dass Sie gut mithalten können?



Reiner:: Die Erkenntnis kam im zweiten Satz. Nach den vielen, ungewöhnlichen Aufschlagfehlern kamen wir dann erst richtig ins Match. Ab da waren wir gleichwertig. Schließlich haben wir den zweiten Satz ja gewonnen. In den nächsten beiden Sätzen war es dann eng.

Was ist für die Saison zu erwarten?



Reiner:: Wir haben gesehen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Die Nervosität werden wir sicher besser in den Griff bekommen. Schließlich war das fürs erste Match ziemlich viel auf einmal. Heimspiel, Derby gegen Hochzoll und dann noch den Meister der Vorsaison als Gegner - da kann man dem Team nur ein Kompliment machen, dass wir so gut mitgespielt haben. Unser Ziel ist es natürlich zu gewinnen und den ein oder anderen Gegner so gut als möglich zu ärgern. Mit dem tollen Umfeld und der unglaublichen Unterstützung, die wir im FC Kleinaitingen, eigentlich vom ganzen Dorf, erfahren, sollte uns das auch gelingen. Das sind die Heimspieltermine der Kleinaitinger Volleyballerinnen: Sonntag 22.10. 14:30 Uhr TSV Eibelstadt, Samstag 25.11. 18:30 Uhr SV Lohof II, Sonntag 10.12. 14:30 Uhr MTV Rosenheim, Samstag 13.01. 18:30 Uhr AllgäuStrom Volleys Sonthofen, Sonntag 14.01. 14:30 Uhr VC Olympia Dresden II, Samstag 03.02. 18:30 Uhr Erfurt electronic, Samstag 10.02. 18:30 Uhr Neuseeland-Volleys Markkleeberg, Sonntag 11.02. 14:00 Uhr SG SGS TV 48 Erlangen, Samstag 02.03. 18:30 Uhr emplify volleys Leipzig



Zur Person: Elke Reiner, die viele noch unter ihrem Geburtsnamen Elke Kexel kennen, ist Kapitäning des Kleinaitinger Volleyball-Teams, das in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Dritte Liga schaffte.